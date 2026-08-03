Bursa\'da Tragik Olay: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

1 AY ÖNCE ŞÖNİM KONUKEVİNDEN AYRILMIŞ

Bursa'da eşi Ferdi S. ile tartıştıktan sonra korkup, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşerek hayatını kaybeden Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan'ın, 2 ay önce tehdit ve hakaret suçlaması ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvurduğu ve konukevine sığındığı, 1 ay önce de kendi isteğiyle konukevinden ayrılıp, evine döndüğü öğrenildi.

3 YAŞINDAKİ KIZINI TERASTAN AŞAĞIYA ATACAKMIŞ

Öte yandan olayın meydana geldiği mahallede yaşayanların kavga seslerini duyup, evlerinin pencerelerine çıktıklarında Ferdi S"nin, 3 yaşındaki kızını, 4 katlı binanın terasından aşağıya sallandırdığını gördüklerini söyledikleri öğrenildi. Müdahale etmek için binaya giren vatandaşların, daire kapısı kilitli olduğu için içeriye giremedikleri, Ekram Hassan'ın da bu sırada yatak odasının penceresinden, karşı binanın balkonuna atlamak isterken bahçeye düşüp, öldüğü belirtildi.

'SÜREKLİ KARISINI BIÇAKLA KOVALARDI'

Çift arasında sık sık kavga olduğunu ve Ferdi S.'nin eşini bıçakla kovaladığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Kaçan, "Olay sırasında kardeşimle beraber indim, zaten kalabalık toplandı. O sırada karşı komşu bize dedi ki; Kadını attı.' 'Kadını attı' deyince biz de çocuğu kurtarmak amacıyla kardeşim, ben, annem, kız kardeşim dördümüz yukarıya çıktık. O sırada kapıyı kırmaya çalıştık. Aşağıya indik. Bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı. Biz şikayetçi olurduk, polis gelirdi. Olaydan bir önceki gece zaten bu karakola gitmiş, polis gelmiş" diye konuştu.

Esra TÜRKER-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,