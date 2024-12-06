Bursa\'da Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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BURSA'nın Kestel ilçesinde meydana gelen tüfekli saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Kazancı mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Muhammed D. (32), kiraladığı 16 F 7890 plakalı aracıyla Kazancı mevkiine gittiği sırada, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan kendisine tüfekle ateş açıldı.

Muhammed D., defalarca ateş edilen araçta iki bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Arkadaşı tarafından İnegöl'deki özel bir hastanenin acil servisine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa),