Bursa\'da Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Gözaltında

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ve takip sonucu yakalanan E.A.'nın (24) kullandığı otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Orhangazi ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçarken, polisler de takip etti. Yaşanan takip sonucu durdurulan otomobilin sürücüsü E.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.