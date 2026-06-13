Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 102 Gözaltı, 79 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 102 Gözaltı, 79 Tutuklama

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 102 Gözaltı, 79 Tutuklama
13.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa merkezli operasyonda 800 personel ile 102 şüpheli gözaltına alındı, 79'u tutuklandı.

BURSA merkezli 5 ilde, 800 personelin katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Bursa ve Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkez ve Orhangazi ilçesi ile İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 800 personel katıldı. 3 İHA, helikopter, ve 10 narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 234 gram metamfetamin, 1 kilo 45 gram esrar, 1 kilo kokain, 605 gram sentetik kannabinoid ile çeşitli miktarlarda eroin, ecstasy ve sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas teraziler, cam düzenekler ile tüfek ve kartuşlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 102 şüpheliden 79'u tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 102 Gözaltı, 79 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı

11:43
Avustralya’dan Türkiye’yi kızdıran sözler Milli Takım’dan anında yanıt geldi
Avustralya'dan Türkiye'yi kızdıran sözler! Milli Takım'dan anında yanıt geldi
11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:12
16 yıl sonra çözüldü Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
16 yıl sonra çözüldü! Yeni doğan bebeği öldürenler annesi ve teyzesi çıktı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:46:51. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 102 Gözaltı, 79 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.