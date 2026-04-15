Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

15.04.2026 11:04
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.H. (36) ve A.E'yi (35) yakaladı.

Yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu, 26 uyuşturucu hap, anahtarlık görünümlü hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu, 168 bin 700 lira ile 595 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Jandarma, Yıldırım, Güvenlik, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

