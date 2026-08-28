Bursa'da Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltında
Bursa'da protez bacağında uyuşturucu taşıyan Suriye uyruklu H.A. yakalandı, işlemler sürüyor.
Bursa'da protez bacağına uyuşturucu gizleyen bir şüpheli gözaltına alındı.
Osmangazi ilçesi Karabalçık Kuzey Gişeleri'nde bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir araçta Suriye uyruklu H.A'yı yakaladı.
Yapılan aramada şüphelinin protez bacağının içine gizlenmiş 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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