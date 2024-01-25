Bursa\'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Kilo 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

BURSA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen K.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst, ev ve araç aramasında 1 kilo 200 gram metamfetamin, 17 kilo uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen boraks maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında K.Y. isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst, ev ve araç aramasında 1 kilo 200 gram metamfetamin, 17 kilo uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen boraks maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 290 bin TL para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.