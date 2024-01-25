 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Kilo 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Kilo 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen K.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst, ev ve araç aramasında 1 kilo 200 gram metamfetamin, 17 kilo uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen boraks maddesi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa\'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Kilo 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
25.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:18
Abone Ol
BURSA'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen K.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan üst, ev ve araç aramasında 1 kilo 200 gram metamfetamin, 17 kilo uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen boraks maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında K.Y. isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst, ev ve araç aramasında 1 kilo 200 gram metamfetamin, 17 kilo uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen boraks maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 290 bin TL para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Kilo 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:02:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 1 Kilo 200 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement