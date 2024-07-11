Bursa'da Velayet Davası Sonrası Eski Eşini Yaraladı - Son Dakika
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Bursa'da Velayet Davası Sonrası Eski Eşini Yaraladı

Bursa\'da Velayet Davası Sonrası Eski Eşini Yaraladı

Bursa'da bir çift, çocuklarının velayet davası sonrası mahkeme çıkışında karşılaştı. Erkek, eski eşini takip ederek onu tabancayla bacağından vurdu. Kadın yaralı halde bir fabrikaya sığındı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalarken, kadın hastaneye kaldırıldı.

11.07.2024 15:26
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BURSA'da Erkan S. (45), eski eşi Saliha Satış'ı (37), çocuklarının velayet davası çıkışında bacağından tabancayla vurup, yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Saliha Satış ile Erkan S., 2 çocuğunun velayeti için bugün Bölge Adliye Mahkemesi'nde duruşmaya katıldı. Duruşmanın ardından Erkan S., evine giderken Saliha Satış'ı takip etti. 8'inci Güven Sokak'a geldiklerinde Erkan S., kovaladığı Saliha Satış'ı tabancasıyla sağ bacağından yaraladı. Satış, yaralı halde bir fabrikaya sığınırken, Erkan S., tabancasını olay yerinde atıp kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalarken, sağlık görevlileri de Saliha Satış'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Bursa, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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