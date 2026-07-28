Bursa\'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Aktiz'e (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup ön kaputun üzerine düşen Aktiz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Aktiz, olay yerine yakın bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Abdullah Aktiz'in tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.