Bursa Kent Konseyi'nden "Yeni Yıla Merhaba" Sergisi

21.01.2026 10:54  Güncelleme: 12:02
Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu'nun düzenlediği 'Yeni Yıla Merhaba' resim sergisi, sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergide 50 sanatçıya ait 73 eser sergilendi ve 30 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

(BURSA)– Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu'nun hazırladığı "Yeni Yıla Merhaba" resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'ndeki "Yeni Yıla Merhaba" resim sergisinin açılış programına, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu Temsilcisi Ramazan Alper, eser sahipleri ve sanatseverler katıldı.

Sanatın kent kültürünün gelişimindeki önemine vurgu yapan Aksoy, Bursa Kent Konseyi'nin sanatsal üretimi ve sanatçıları desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Serginin hazırlanma süreci hakkında bilgi veren Ramazan Alper ise organizasyona destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.

Ressamlar Çalışma Grubu bünyesinde sanat faaliyetlerini sürdüren 50 sanatçıya ait 73 eserin yer aldığı sergi, 30 Ocak2026  tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

