Öğrenciler atölyede kamu ve vatandaş araçlarını tamir ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenciler atölyede kamu ve vatandaş araçlarını tamir ediyor

29.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler, arıza tespitinden motor bakımına kadar birçok işlemi okul atölyelerinde uygulamalı olarak öğreniyor - Okul Müdürü Selami Şahin: - "Öğrencilerimiz araçların mekanik, elektrik ve elektronik bakım-onarımlarını yapabiliyor. Kamu kurumlarına ait araçların yanı sıra vatandaşların araçlarına da hizmet veriyoruz"

Bursa'daki Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, okul atölyelerinde kamu kurumları ve vatandaşlara ait araçların bakım ve onarımını yaparak uygulamalı eğitim alıyor.

Nilüfer ilçesinde 2018 yılında kurulan Şehit Hüseyin Akyüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi ve Yenilenebilir Enerji Teknolojisi alanlarında toplam 618 öğrenci öğrenim görüyor.

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanındaki öğrenciler ise 9 farklı atölyede uygulamalı eğitim alıyor.

Öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki taşıtların yanı sıra vatandaşlara ait araçların periyodik bakım ve onarımını yapıyor.

Randevu sistemiyle kabul edilen araçlar, önce arıza tespit cihazına bağlanıyor. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde elektronik ve mekanik arızaları belirleyerek bakım ve onarım işlemlerini yapıyor.

Tamir edilebilen parçalar onarılırken kullanım ömrünü tamamladığı belirlenen parçalar yenileriyle değiştiriliyor.

Mekanik, elektrik ve elektronik bakım-onarımlarını yapıyorlar

Okul Müdürü Selami Şahin, AA muhabirine, mesleki eğitimin uygulamayla güçlendiğini söyledi.

Öğrencilerin gün boyu sahada deneyim kazandığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz araçların mekanik, elektrik ve elektronik bakım-onarımlarını yapabiliyor. Kamu kurumlarına ait araçların yanı sıra vatandaşların araçlarına da hizmet veriyoruz. Araçlar arıza tespit cihazlarıyla kontrol edilerek gerekli işlemler gerçekleştiriliyor."

Şahin, öğretmenlerin gözetiminde motor indirme dahil birçok işlemin yapılabildiğini ifade ederek, bakım sonrası araçların temizlenip sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Okulun adını 2016'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Hüseyin Akyüz'den aldığını hatırlatan Şahin, şehit ailelerine özel hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

"Müşteri ilişkileri ve iş disiplini konusunda da deneyim kazanıyorlar"

Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Hamdi Çelik de öğrencilerin atölyede aktif görev aldığını anlattı.

Öğretmenlerin süreçte rehberlik yaptığını belirten Çelik, "Öğrenciler burada yalnızca teknik bilgi edinmiyor, müşteri ilişkileri ve iş disiplini konusunda da deneyim kazanıyor." dedi.

Çelik, mezun öğrencilerin sanayi siteleri ve servislerde rahatlıkla iş bulabildiğini ifade etti.

Okulun 10. sınıf öğrencisi Poyraz Öztürk ise okulda severek eğitim aldığını belirterek, mezun olduktan sonra da otomotiv sektöründe çalışmak istediğini söyledi.

10. sınıf öğrencisi Yusuf Emre Memiç de periyodik bakım, yağ değişimi ve lastik değişimi gibi işlemleri uygulamalı öğrendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Selami Şahin, Teknoloji, Güncel, Bursa, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler atölyede kamu ve vatandaş araçlarını tamir ediyor - Son Dakika

Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi
İsviçre’de dehşet anları Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:46
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
Sadece 1 saliseye tam 10 milyon dolar verecekler
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 11:58:34. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler atölyede kamu ve vatandaş araçlarını tamir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.