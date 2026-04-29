Bursa'daki 'Sarallar' davasında 6 sanık tahliye edildi

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri G. ve Arda O. ile taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar SEGBİS ile bağlandı. Tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten Emrah D, Ümit S'yi tanımadığını ve paranın Okay A'ya ait olduğunu söyledi. Diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Emrah D, Okay A, Fırat E, Kadir S, Fahri G ve Arda O'nun yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı eylül ayına erteledi.

İddianamede, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldığı, 35 sanık hakkında hazırlanan iddianamede örgütün Okay A. yönetiminde eylemler yürüttüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile yöneticilerin çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Diğer 29 sanığın da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi.