Bursa'daki 'Sarallar' davasında 6 sanık tahliye edildi - Son Dakika
Bursa'daki 'Sarallar' davasında 6 sanık tahliye edildi

29.04.2026 11:24
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Sarallar' davasında tutuklu sanıklardan Emrah D, Okay A, Fırat E, Kadir S, Fahri G ve Arda O, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Duruşma eylül ayına ertelendi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri G. ve Arda O. ile taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar SEGBİS ile bağlandı. Tanık beyanlarını kabul etmediğini belirten Emrah D, Ümit S'yi tanımadığını ve paranın Okay A'ya ait olduğunu söyledi. Diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Emrah D, Okay A, Fırat E, Kadir S, Fahri G ve Arda O'nun yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı eylül ayına erteledi.

İddianamede, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün Bursa'daki faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatıldığı, 35 sanık hakkında hazırlanan iddianamede örgütün Okay A. yönetiminde eylemler yürüttüğü belirtildi. Cumhuriyet savcısı, örgüt elebaşı Ümit S. ve Hakkı S. ile yöneticilerin çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Diğer 29 sanığın da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Son Dakika Güncel Bursa'daki 'Sarallar' davasında 6 sanık tahliye edildi - Son Dakika

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
11:46
Memur zammında büyük değişim İlk tahminler geldi
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
SON DAKİKA: Bursa'daki 'Sarallar' davasında 6 sanık tahliye edildi - Son Dakika
