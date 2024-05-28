Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Selçuklu'da Rumi Temalı Defile - Son Dakika
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Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Selçuklu'da Rumi Temalı Defile

Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden Selçuklu\'da Rumi Temalı Defile

Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları giysileri Selçuklu kültüründen esinlenerek gerçekleştirdikleri defilede sergiledi. 6 ay süren çalışma sonucunda tasarlanan 150 parçadan ve 40 kıyafetten oluşan defile, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi. Defileye katılanlar aynı zamanda öğrencilerin hazırladığı tuval çalışmalarını da beğeniyle izledi. Okul idaresi, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

28.05.2024 13:23
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Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları giysileri sergiledi.

Selçuklu kültüründen esinlenerek Selçuklu'da yöresel, Selçuklu'da saray halkı ve Mevlevilik kıyafetleri temasıyla bir öğretmen ve 9 öğrencinin gerçekleştirdiği çalışma 6 ay sürdü.

Bölümdeki artık kumaşlarla sıfır atık ve ileri dönüşüm felsefesiyle tasarlanıp üretilen, 150 parçadan ve 40 kıyafetten oluşan "Selçuklu'da Rumi" temalı defile, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapıldı.

Katılımcıların ilgiyle izlediği defile kapsamında, Görsel Sanatlar Ögretmeninin rehberliğinde öğrencilerin hazırladığı tuval çalışmaları da müzede beğeniye sunuldu.

Okul idaresi, etkinliğe katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, protokol üyeleri ve izleyicilere, programda emeği olan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Selçuklu'da Rumi Temalı Defile - Son Dakika

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