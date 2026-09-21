Bursa Gemlik'te motosikletiyle bariyerlere çarpan Burak Uysal 3 gün sonra öldü. - Son Dakika
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Bursa Gemlik'te motosikletiyle bariyerlere çarpan Burak Uysal 3 gün sonra öldü.

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Bursa Gemlik\'te motosikletiyle bariyerlere çarpan Burak Uysal 3 gün sonra öldü.
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Bursa Gemlik'te 18 Eylül'de motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 19 yaşındaki Burak Uysal, hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan kuzeni Samet Arda Uysal ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde kullandığı motosikletin bariyerlere çarpmasını sonucu yaralanan Burak Uysal (19), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 18 Eylül saat 18.30 Bursa-Yalova kara yolu Gemlik İmam Aslan Dinlenme tesisleri yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'de yaşayan Burak Uysal'ın kontrolünü kaybettiği 16 CCS 038 plakalı motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Uysal ve yanındaki kuzeni Samet Arda Uysal yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak Uysal ve kuzeni ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Samet Arda Uysal tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastanede tedavisi süren Burak Uysal, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te motosikletiyle bariyerlere çarpan Burak Uysal 3 gün sonra öldü. - Son Dakika
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