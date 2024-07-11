Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Penguenler Sıcak Hava Nedeniyle Özel Bakıma Alındı - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Penguenler Sıcak Hava Nedeniyle Özel Bakıma Alındı

Bursa Hayvanat Bahçesi\'ndeki Penguenler Sıcak Hava Nedeniyle Özel Bakıma Alındı

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle özel bakıma alındı. Penguenler, normalde açık havada yaşarken aşırı sıcaklardan korunmak için havuzlarda ve klimalı barınaklarda zaman geçiriyor. Hayvanat Bahçesi yetkilileri, hayvanların beslenmesinin mevsimlere göre ayarlandığını belirtti.

11.07.2024 12:08
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BURSA'da, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Afrika penguenlerini de olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle normal şartlarda açık havada kalması gereken penguenler, günün büyük bölümünü havuzlarda ve klima konulan özel barınaklarında geçiriyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 137 türden binden fazla hayvanı doğal ortamlarında barındırıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Hayvanat Bahçesi'nde bulunan, Afrika'dan getirilen 10 erkek, 11 dişi ve 2 yavrudan oluşan toplam 23 penguen de özel bakıma alındı. Normal şartlarda açık havada yaşayan penguenler, hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıkmasıyla günün büyük bölümünü havuzlarda ve klimalar takılan barınaklarında, güneşten ve sıcaktan korunarak geçiriyor.

Penguenler için yaptırılan havuzlardaki sıcaklığın, devridaim sistemiyle sabit tutulmaya çalışıldığını söyleyen hayvan bakıcısı İsmail Bozkurt, "Penguenler, aşırı sıcaklarda, dışarıda oldukları süre içinde gölgeyi tercih ediyorlar. Zamanın büyük bölümünü, suyun içinde geçiriyorlar. Serin olduğu için iç kısımdaki havuzu tercih eden penguenler, havuzdan çıkınca, bir süre sonra klima bulunan barınaklarına geçiyorlar. Penguenlerin beslenmelerine de dikkat ediyoruz. Normalde günde 350 gram hamsi, mezgit ve sardalya balığı verdiğimiz penguenleri, yaz yaylarında her öğünde sadece 200 gram balık yediriyoruz" diye konuştu.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde doğal ortamlarında yaşayan hayvanların beslenmesinin, mevsimlere göre ayarlandığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Penguenler Sıcak Hava Nedeniyle Özel Bakıma Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Penguenler Sıcak Hava Nedeniyle Özel Bakıma Alındı - Son Dakika
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