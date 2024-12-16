Bursa İnegöl'de 8 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de 8 Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa İnegöl\'de 8 Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

16.12.2024 17:53  Güncelleme: 17:54
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 8 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'Silahla tehdit' suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan H.Y., 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan 1'er yıl hapis cezası bulunan G.A. ve S.A., 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan A.M., 'Kasten yaralama' suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan C.M., 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., 'Tehdit' suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan S.D. ile 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan S.H. isimli şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de 8 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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