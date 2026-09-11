Bursa İnegöl'de devrilen motosikletteki hamile kadının bebeği hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosiklette sürücü Özcan D. ve 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen Gülbeyaz D'nin karnındaki bebeği kurtarılamadı, yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletteki çift ağır yaralandı.
Özcan D. (21) idaresindeki 16 BVY 290 plakalı motosiklet, Karalar Mahallesi TOKİ 3. Etap mevkisinde devrildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Özcan D. ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gülbeyaz D'nin karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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