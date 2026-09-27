Bursa İnegöl'de engelli asansörü 4 metreden düşen 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Bursa İnegöl'de engelli asansörü 4 metreden düşen 65 yaşındaki kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de evlerine kurulan engelli asansörünün halatı iddiaya göre kopunca 65 yaşındaki engelli kişi ve eşi yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan eşi taburcu edilirken, yoğun bakımda tedavi gören 65 yaşındaki kişi kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen engelli asansöründeki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yürüme engelli Mustafa Balkan (65) ile eşi G.B. (60), Bilal Mahallesi'ndeki ikametlerine kurdurdukları asansöre binerek evlerinin ikinci katına çıkmak istedi.
İddiaya göre asansörü taşıyan halat, hareket ettiği sırada koptu. Yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düşen asansördeki çift yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar tespit edildi.
Ameliyata alınan G.B. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mustafa Balkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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