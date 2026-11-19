Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta buldukları cüzdanı güvenlik kamerasına göstererek zabıta ekiplerine teslim eden iki arkadaşın davranışı takdir topladı.

İnegöl'de parka giden Umut Can Şen (15) ve Ayberk Bilgili'nin (15), buldukları cüzdanı parktaki güvenlik kamerasına gösterip zabıtaya teslim ettiği anlara ilişkin görüntüler ilgi gördü.

Umut Can Şen, AA muhabirine, arkadaşıyla gittikleri parkta cüzdan bulduklarını söyledi.

Cüzdanı sahibine ulaştırmak için güvenlik kamerasına gösterdiklerini belirten Şen, şöyle konuştu:

"Parktaki kameraya cüzdanı göstererek buraya ekip gelmesini istedik. Zabıta abiler geldi, cüzdanı teslim aldı. Daha sonra bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Her yerden arıyorlar. Herkese teşekkür ederiz. Biz bunu insanlık görevi olduğu için yaptık."

Ayberk Bilgili de arkadaşıyla parka gittiklerinde cüzdanı bulduklarını ifade ederek, "Arkadaşımla parka gittik ve bu durumla karşılaştık. Her Türk gencinin yapması gereken bir şey." dedi.