Bursa İnegöl'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldü - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldü

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Bursa İnegöl'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki evde rahatsızlandığı belirtilen kadının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki evde yaşayan Feriha Sabitoğlu (54), rahatsızlandı.

Yakınlarının haber verdiği sağlık ekiplerince mantar zehirlenmesi şüphesiyle??????? İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sabitoğlu, burada tedavi altına alındı.

Sabitoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Feriha Sabitoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelİnegölBursaSon Dakika

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