Bursa İnegöl\'de mutfakta çıkan yangında 2\'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Yunus Emre Mahallesi Hamzabey Caddesi Çakır Sitesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin mutfağında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.