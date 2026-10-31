Bursa İnegöl\'de tırnakçılıkla para aldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Bursa İnegöl'de tırnakçılıkla para aldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine gelen 2 kişinin tırnakçılık yöntemiyle bir miktar para aldığı iddia edildi. İş yeri sahibinin başvurusu üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mahmudiye Mahallesi Avarlar Kavşağı mevkisindeki bir iş yerine gelen 2 kişi, "tırnakçılık" yöntemiyle iş yeri sahibinden bir miktar para aldı.
Şüphelilerin ayrılmasının ardından parasının eksildiğini fark eden iş yeri sahibi, polise başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?