Bursa İznik'te soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursa İznik'te soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa İznik\'te soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan soğuk deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hesbekli Hal mevkisinde bulunan soğuk hava deposunda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnceleme, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, İznik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa İznik'te soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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