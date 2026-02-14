Bursa Kent Akademisi Kursiyerlerinden Lösev'e Anlamlı Bağış

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Akademisi kursiyerleri, 14 Şubat Sevgi Günü dolayısıyla ürettikleri el emeği ürünleri, LÖSEV'e bağışladı.

"Eğitim yolculuğunda yeni bir kapı, istihdamda güçlü bir başlangıç" vizyonuyla hayata geçirilen Bursa Kent Akademisi, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yeni Karaman Eğitim Merkezi'nde 14 Şubat Sevgi Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilk olarak Bursa Kent Akademisi kursiyerlerine LÖSEV yetkilileri tarafından farkındalık eğitimi verildi. Daha sonra kursiyerler gün boyunca farklı atölyelerde bez çanta, bileklik, toka, bez cüzdan gibi el emeği ürünleri hazırladı. Toplumsal farkındalığı artırmak ve gönüllülük bilincini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmanın sonunda ürünler LÖSEV yetkililerine teslim edildi."

Bursa Kent Akademisi'nin eğitim çalışmalarında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren kursiyerler, böyle anlamlı bir etkinliğe katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.