Bursa Mudanya'da sağanak sokak ve evleri su altında bıraktı, 3 çocuk ve anne kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da sağanak sokak ve evleri su altında bıraktı, 3 çocuk ve anne kurtarıldı

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Bursa Mudanya\'da sağanak sokak ve evleri su altında bıraktı, 3 çocuk ve anne kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde etkili olan sağanakta sokaklar ve evler su altında kaldı, bir evde mahsur kalan 3 çocuk, anne ve köpek kurtarıldı. Sel suları kaldırım parke taşlarını denize sürükledi, yolda çukurlar oluştu ve deniz kahverengiye döndü.

EŞYALAR SU ALTINDA KALDI, KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Bursa'nın Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle sokakları ve evleri su bastı. Eşyalar sular altında kalırken, bir evde mahsur kalan 3 çocuk, anne ve bir köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Ailenin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sel suları, yürüyüş yolu ve kaldırımda bulunan parke taşlarını da yerinden söküp, denize sürükledi. Yol üzerinde ise yarıklar ve çukurlar oluştu. Sel sularıyla taşınan alüvyonlar denizin rengini de kahverengiye dönüştürdü. Bölgedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa Mudanya'da sağanak sokak ve evleri su altında bıraktı, 3 çocuk ve anne kurtarıldı - Son Dakika
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