Bursa Mudanya Eğerce açıklarında oluşan deniz hortumu cep telefonuyla görüntülendi

Bursa Mudanya Eğerce açıklarında oluşan deniz hortumu cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği hortum, bir süre etkili olduktan sonra kayboldu.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde denizde oluşan hortum, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum oluştu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, bir süre etkili olan hortum daha sonra kayboldu.
Kaynak: DHA
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