Bursa'da afet bilincini artırmak ve kriz yönetimini öğrenmek amacıyla düzenlenen Coşkunöz Afet Bilinçlendirme Çalıştayı (CoşABC'26), başladı.

Nilüfer Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Coşkunöz Genç MEB AKUB ekibi tarafından, AFAD Bursa İl Müdürlüğü, MEB AKUB Bursa ve Orman Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen çalıştayda, 140'dan fazla öğrenci, 7 komitede afet ve acil durum yönetimine ilişkin konuları ele alıyor.

MEB AKUB Bursa Lideri Arif Kevenoğlu, açılış töreninde organizasyonu 9 ayda hazırlayan, emek veren, yoğun mesai harcayan komite temsilcilerine teşekkür etti.

Bu konuda bir meşale yakıldığını belirten Kevenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu meşalenin ateşi, zamanla yayıldı ve şu an 15 okulda, yaklaşık 700 öğrenciyle Genç MEB AKUB adı altında muhteşem bir organizasyon halinde ilerlemeye devam ediyor. Bu yaktığımız meşale Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takdir edilince şu anda Türkiye'nin 81 ilinde zorunlu olarak her okulda uygulanması için de çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla sizin gibi hafta sonlarını feda edip burada bu konu için bir araya gelen gençleri, bir çatı altında toplamak ve doğru bilgilerle doğru alana kanalize etmek istiyoruz."

Nilüfer Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Çalıştay Koordinatörü Halit Şenol da akran öğretim yöntemiyle afet bilincini yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Bu konuda diktikleri fidanların ağaca dönüştüğünü görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şenol, "Akran öğretim yöntemiyle bu bilinçlendirme yapılırsa bir başarıya ulaşılacaktır. Bilinçlendirmenin öğrenciden başlaması, çok değerli. Uzun uzun her bir tuğlasına öğrencilerimizin dokunduğu bir çalıştayda olmak da ayrı bir gurur." dedi.

Açılış töreninin ardından devam eden çalıştay kapsamında oluşturulan 7 ihtisas komitesinde ilk yardım ve tıbbi müdahale, afet haberleşmesi, deprem ve yapı güvenliği, yangın ve endüstriyel kazalar, coğrafi riskler ve zorlu arazi koşulları, psikososyal destek ile afet lojistiği konuları ele alınacak.

Komitelerde afet anında sağlık hizmetlerinin organizasyonundan kesintisiz haberleşmeye, yapı güvenliğinden arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok başlık üzerinde değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca insani yardım malzemelerinin koordinasyonu, dijital takip sistemleri ve afetzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları da gündeme gelecek.

Çalıştay, yarın da devam edecek.