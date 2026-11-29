BURSA'da S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin evine gelip satırla saldırdı. Şüphelinin elindeki satırı fırlatarak evin camını kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'nin yaşadığı siteye geldi. Ayrı yaşadığı eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, elindeki satırla Y.G.'ye saldırmak istedi. Kadın evine kaçarken, şüphelinin cama fırlatıp kırdığı satır evin içine düştü. Kadının yaşadığı korku ve panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; şüphelinin evin camını satırı atıp kırdığı görülürken, evdeki çocukların da korkarak çığlık attığı duyuldu. İhbarla olay yerine gelen polisler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.