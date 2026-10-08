Bursa Nilüfer\'de kimyasal sızıntısı nedeniyle İpek Caddesi trafiğe kapatıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kamyondan yola düşen tanklardan sızan kimyasal madde nedeniyle caddede araç geçişine izin verilmiyor.

30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu yola kimyasal madde sızdı.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ve polis sevk edildi.

Polis ekipleri, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kamyondan düşen tanklar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Ekipler, maddenin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.