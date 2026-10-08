Bursa Nilüfer\'de kimyasal sızıntısı nedeniyle İpek Caddesi trafiğe kapatıldı

Bursa Nilüfer'de kimyasal sızıntısı nedeniyle İpek Caddesi trafiğe kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yokuş çıkan kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu İpek Caddesi'ne kimyasal madde sızdı. Sızıntı nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılırken AFAD KBRN ve polis ekipleri önlem aldı, tanklar çekiciyle kaldırıldı; maddenin tespiti sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kamyondan yola düşen tanklardan sızan kimyasal madde nedeniyle caddede araç geçişine izin verilmiyor.
30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasındaki tankların düşmesi sonucu yola kimyasal madde sızdı.
İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ve polis sevk edildi.
Polis ekipleri, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
AFAD ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kamyondan düşen tanklar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Ekipler, maddenin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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