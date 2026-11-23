Bursa Nilüfer'de park halindeki hafif ticari araç yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de park halindeki hafif ticari araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı ve çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alev alan park halindeki hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Caddede park halindeki hafif ticari aracın alt kısmından dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Büyüyen alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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