Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yılı, Pınarbaşı Fetih Kapısı'nda Kutlandı

(BURSA) – Bursa'nın Orhan Gazi tarafından fethinin 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Pınarbaşı Fetih Kapısı'nda kutlama programı düzenlendi.

Bursa'nın 700 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethedilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Pınarbaşı Fetih Kapısı'ndaki programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, mülki ve askeri erkan, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehter takımı ile kılıç-kalkan ekiplerinin surlarda yerini almasının ardından tören, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan, fetih sürecine ilişkin bilgi vererek Bursa'nın Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki stratejik önemine dikkati çekti.

Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Sena Yıldırım ise "Bülbül" adlı şiiri seslendirdi.

Programın sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı Parkı'na kazandırılan ve fethin minyatür tekniğiyle tasvir edildiği "Bursa Kuşatması" isimli çini pano açıldı.