Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yılı, Pınarbaşı Fetih Kapısı'nda Kutlandı

06.04.2026 15:15  Güncelleme: 16:39
(BURSA)Bursa'nın Orhan Gazi tarafından fethinin 700'üncü yıl dönümü dolayısıyla Pınarbaşı Fetih Kapısı'nda kutlama programı düzenlendi.

Bursa'nın 700 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethedilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Pınarbaşı Fetih Kapısı'ndaki programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, mülki ve askeri erkan, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehter takımı ile kılıç-kalkan ekiplerinin surlarda yerini almasının ardından tören, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan, fetih sürecine ilişkin bilgi vererek Bursa'nın Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki stratejik önemine dikkati çekti.

Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Sena Yıldırım ise "Bülbül" adlı şiiri seslendirdi.

Programın sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı Parkı'na kazandırılan ve fethin minyatür tekniğiyle tasvir edildiği "Bursa Kuşatması" isimli çini pano açıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
