Bursa Orhaneli'de anız yangını ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Emir ve Yakuplar mahalleleri arasındaki alanda çıkan anız yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü; bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı.
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Emir ve Yakuplar mahalleleri arasındaki orman dışı alanda saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: DHA
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