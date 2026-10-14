Bursa Orhangazi'de köpek saldırısından kaçan 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdı

Bursa Orhangazi'de köpek saldırısından kaçan 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhangazi'de Arapzade Mahallesi'ndeki minibüs durağı yakınlarında bekleyen 3 kişiye, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Köpekten kaçarken düşen 11 yaşındaki çocuğun bacağı kırıldı; olay anı araç kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köpekten kaçarken düşen çocuğun bacağı kırıldı
Arapzade Mahallesi'ndeki minibüs durağı yakınlarında bekleyen 3 kişiye, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen köpek saldırdı.
Köpekten kaçanlardan Muhammed Emin S. (11), düşerek yaralandı.
Yakınlardaki hastaneye kaldırılan çocuğun bacağının kırıldığı belirlendi.
Bu arada olay anı bir araç kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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