Bursa Orhangazi'de köpek saldırısından kaçan 11 yaşındaki çocuk düşüp bacağını kırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde köpekten kaçarken düşen çocuğun bacağı kırıldı

Arapzade Mahallesi'ndeki minibüs durağı yakınlarında bekleyen 3 kişiye, bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen köpek saldırdı.

Köpekten kaçanlardan Muhammed Emin S. (11), düşerek yaralandı.

Yakınlardaki hastaneye kaldırılan çocuğun bacağının kırıldığı belirlendi.

Bu arada olay anı bir araç kamerasınca kaydedildi.