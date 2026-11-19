Bursa Orhangazi'de lodosun yola düşürdüğü ağaç TIR şoförüne kaza yaptırmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Orhangazi'de lodos nedeniyle yola devrilen ağacı fark eden TIR şoförü, ani manevrasıyla kaza yapmaktan kurtuldu. Araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü, ağacı yoldan kaldırarak diğer sürücüleri uyardı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark edip, ani manevra yaparak kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Orhangazi-Yalova kara yolu Süpürgelik mevkiinde, saat 03.00 sıralarında bir TIR şoförü, lodos nedeniyle yola devrilen ağacı son anda fark etti. Sürücü ani bir manevra yaparak kaza yapmaktan kurtulurken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı. TIR'ı yol kenarına çeken sürücüsünün diğer sürücüleri uyarıp, ağacı yoldan kaldırdığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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