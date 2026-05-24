Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesinde Sona Gelindi

Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesinde Sona Gelindi
24.05.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Bursa-Osmaneli hattının tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Böylece Bursa-Ankara ve Bursa İstanbul-Arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminde devam eden çalışmalara ilişkin de bilgi verdi. Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa arasındaki kesimi bu yılın ikinci yarısında, Bursa'dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:05:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesinde Sona Gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.