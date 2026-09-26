Bursa Osmangazi'de lokantayı kullanılamaz hale getiren yangın 11 araçla söndürüldü

Bursa Osmangazi'de lokantayı kullanılamaz hale getiren yangın 11 araçla söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de Gökçeören Mahallesi'ndeki lokantada saat 12.30 civarında yangın başladı. 11 itfaiye aracının müdahalesiyle söndürülen yangında lokanta kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları ve çıkış nedenine yönelik incelemesi devam ediyor.
BURSA'da bir lokanta, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'ndeki bir lokantada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: DHA
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