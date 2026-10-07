Bursa Osmangazi\'de ruhsatsız depoda 6,5 ton küflü gıda imha edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız bir depoda sağlıksız koşullarda saklanan ve küflendiği belirlenen yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Küçükbalıklı Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren bir depoda sağlıksız koşullarda gıda ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle depoda yapılan denetimde, zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurma gibi ürünlerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği ve önemli bölümünün küflendiği belirlendi.

Ayrıca, ürünlerin ambalajlarında etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarasının bulunmadığı da tespit edildi.

Sağlık açısından risk taşıdığı değerlendirilen ürünlere el konulurken, depo işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yaklaşık 6 bin 500 kilogram gıda ürünü, Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Belediyenin gıda teknikeri Serhat Day, vatandaşların şikayeti üzerine depoda denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deponun ruhsatsız faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini aktaran Day, "Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren depoda bulunan zeytin, zeytinyağı, salça, salamura yaprak, turşu ve hurmaların küflendiğini belirledik. Ayrıca ürünlerin ambalajlarında herhangi bir etiket, son tüketim tarihi ve işletme numarası bulunmadığını tespit ettik." dedi.

Day, depo işletmecisi hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulandığını bildirdi.