
Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Sağlığı Geliştiren Belediye" Ünvanını Yeniledi

10.02.2026 16:15  Güncelleme: 17:10
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı 'Sağlığı Geliştiren Belediye' belgesine sahip ilk büyükşehir belediyesi olma unvanını üç yıl süreyle yeniden tescilledi. Yerel yönetim, halk sağlığını önceleyen birçok projeyi hayata geçirerek bu başarıyı elde etti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı şehir bilinci oluşturmak için başlattığı "Sağlığı Geliştiren Belediye" (SAGEB) belgesine sahip ilk büyükşehir belediyesi olma ünvanını üç yıl süreyle yeniden tescilledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, SAGEB programının teknik gerekliliklerini, vatandaş odaklı ve kapsayıcı bir kent yönetimi anlayışıyla bütünleştirdi.

"Bursa Taahhüdü" ile global düzeyde sağlıklı şehirler hareketine yön veren Büyükşehir Belediyesi, aktif yaşam merkezlerinden evde bakım ve ambulans hizmetlerine, "Sağlık Otobüsü" projesinden herkes için erişilebilir kent uygulamalarına, madde bağımlılığıyla mücadele ve psikolojik destek hizmetlerinden sağlıklı beslenme ve yaşam hizmetlerine kadar pek çok alanda halk sağlığını önceleyen projelere imza atarak "Sağlığı Geliştiren Belediye" olma ünvanını üç yıl daha yeniledi."

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesini sürdürülebilir olma özelliği ile ikinci kez tescillediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'da yaşayan tüm vatandaşların sağlıklı birer birey olmalarını önemsediklerini ve bu amaç doğrultusunda projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımıza sahip çıkma sorumluluğundayız"

"Halk sağlığına önceleyen bir anlayışına sahibiz. Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımıza sahip çıkma sorumluluğundayız. Ayrıca tüm ekibimizle birlikte, kentimizdeki sağlık alanındaki tüm olumsuzluklara karşı durmaya, sorunları en aza indirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Belgemizin 3 yıl için daha tescillenmesi son derece kıymetli. Bu başarının elde edilmesine katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA






