(BURSA) - Ticaret Bakanlığı, Bursa Sebze ve Meyve Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde 7 işletmede mevzuata aykırılık tespit edildiğini açıkladı. Denetimler sonucunda 38 cezalı hal rüsumu tutanağı düzenlenirken toplam tutar 86 milyon 134 bin 302 liraya ulaştı. Bakanlık, kayıt dışı ticaret ve piyasa manipülasyonuna yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, Bursa Sebze ve Meyve Hali'nde kayıt dışı ticaretin önlenmesi, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve mevzuata aykırı faaliyetlerin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıkladı.

Bursa İl Ticaret Müdürlüğü, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 9-12 Kasım 2026 tarihlerinde yapılan ortak denetimlerde 7 işletmede aykırılık tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, denetimlerde 38 cezalı hal rüsumu tutanağı düzenlendi. Tutanaklara konu toplam tutar 86 milyon 134 bin 302 lira olarak kaydedildi.

Üreticilerden toplu şekilde sebze ve meyve alarak piyasayı olumsuz etkileyen uygulamalarla mücadele edildiğini belirten Bakanlık, hal içinde ve dışında gerçekleştirilen kayıt dışı ticaretin önlenmesi için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, "Dürüst esnafımızın emeğini korumak, piyasa düzenini, adil rekabeti sağlamak ve sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.