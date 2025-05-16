Bursa'ya Yeni Spor Tesisi Müjdesi

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ramazan ayında Yunuseli Mahallesi'ndeki gençlere müjdesini verdiği futbol sahası ve spor tesisinde çalışmalar başladı. Bozbey, "Yunuseli Mahallesi'ndeki gençlerimizin ve çocukların bizlerden yoğun bir şekilde halı saha talebi olmuştu. Bizler de mahalle muhtarımız Mesut Sakar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yer tespitini yaptık. Ardından hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. Bursamızda yaşayan çocukların en az bir spor dalı, en az bir sanat dalı ile uğraşmasını arzuluyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi'nde yer tespitinin ardından spor tesisi yapımı için çalışmalara başladı. Toplam 3 bin metrekarelik alanda inşa edilecek tesiste, halı saha, kafeterya, soyunma odaları ve sosyal hizmet binası yer alacak. Modern yapısıyla Yunuseli Mahallesi'ne değer katacak tesis, başta gençler olmak üzere her yaştan vatandaşın yeni buluşma noktası olacak.

Bursa'da 7'den 70'e herkesin spor yaparak yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesini arzuladıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Yunuseli Mahallesi'ndeki gençlerimizin ve çocukların bizlerden yoğun bir şekilde halı saha talebi olmuştu. Bizler de mahalle muhtarımız Mesut Sakar ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yer tespitini yaptık. Ardından hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık. Bursamızda yaşayan çocukların en az bir spor dalı, en az bir sanat dalı ile uğraşmasını arzuluyoruz. Bu amaçla her mahalleye eşit hizmet götürerek çocuklarımızın verimli zaman geçirebilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. Futbol sahasındaki çalışmaları en kısa zamanda bitirip gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.