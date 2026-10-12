Bursa Yenişehir\'de devrilen kamyonette sıkışan sürücü hastanede tedavi altına alındı

Bursa Yenişehir'de devrilen kamyonette sıkışan sürücü hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Yolören yolunda seyreden kamyonet, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde devrilen kamyonette sıkışan sürücü tedavi altına alındı.
Yenişehir Yolören yolunda seyreden Şuut Y. (31) idaresindeki 16 BTD 002 plakalı kamyonet, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
Devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerin müdahalesiyle kurtarıldı.
İlk tedavisi yapılan Şuut Y. (31), ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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