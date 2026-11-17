Yenişehir’de kardeşi ve kuzenleriyle gezintiye çıkan 18 yaşındaki üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil virajda takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

VİRAJDA TAKLA ATTI

Yenişehir-Orhangazi kara yolunun Burcun Mahallesi mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ceylin Uğur kardeşi C.U. (15) ve kuzenleri Yağız E.A. (17) ile Hüseyin A. (23) ile birlikte gezintiye çıktı. Uğur’un iddiaya göre virajda kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak ters döndü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Ceylin Uğur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ YOĞUN BAKIMDA

Durumu ağır olan kardeşi C.U., sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alındı. C.U.’nun durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

EHLİYETİNİ 1 AY ÖNCE ALMIŞ

Mudanya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Ceylin Uğur’un ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi. Ailesinin de kaza yapılan otomobili Uğur’a hediye ettiği belirtildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ceylin Uğur, Kestel ilçesindeki Turanköy Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Turanköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.