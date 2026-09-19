Bursa Yenişehir\'deki soğuk hava deposu yangını işçi konteynerlerine zarar verdi

Bursa Yenişehir'deki soğuk hava deposu yangını işçi konteynerlerine zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yenişehir Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürülen yangında, depoda çalışan işçilerin kaldığı konteynerler zarar gördü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Karaköy Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangında, soğuk hava deposunun arkasında bulunan, soğuk hava deposunda çalışan işçişerin kaldığı konteynerlarda zarar gördü.
Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracının destek verdiği yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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