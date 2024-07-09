Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, eski futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı teknik direktörlük görevine getirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Enes Çelik, Batalla'nın futbol bilgisine güvendikleri için bu kararı aldıklarını belirtti. Batalla ise Bursaspor'da teknik direktör olarak bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti ve kısa vadede şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

09.07.2024 12:03
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TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevine getirilen eski futbolcusu Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Batalla için düzenlenen imza törenine yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bursaspor Kulüp Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra doğru kararları almak için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Bursaspor'un efsane oyuncusu Batalla ile futbol bilgisine güvendikleri için anlaştıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sportif yönden alacağımız en önemli kararların başında gelen teknik direktörlük makamıydı. Sevgili Batalla'yı getirmiş bulunuyoruz. Bu kararı almamızdaki en önemli etkenler futbol bilgisine duyduğumuz güven, kulübün maddi ve manevi menfaatini korunması, genç oyunculara verdiği önem, oyuncuların kendisine duyduğu saygı ve kulübümüzdeki geçmişiyle sevilen, sayılan bir karakter olmasıdır. Hocamızla Süper Lig yolunda üç yıllık bir kontrat yapıyoruz. Dileriz bu kontrat uzun yıllar devam eder. Hocamızı teknik direktörlük kariyerinin de futbolculuğu kadar başarılı olmasını temenni ediyorum."

Bursaspor teknik direktörü Batalla ise kulüpte teknik direktör olarak bulunduğu için mutlu olduğunu aktardı.

Batalla, bu yıl çalışmama kararı aldığını fakat konu Bursaspor olunca kararını değiştirdiğini belirterek, "Belki de kulübün en kötü döneminde burada olmaktan çok memnunum. Kulüpte olmadığımda dahi Bursaspor'u hep ailem olarak gördüm. Burada olmaktan çok mutluyuz. Yardım etmekten de çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Kısa vadede şampiyonluk hedeflediklerini aktaran Batalla, "Daha sonrasında Diego Simeone gibi 12 yıl burada kalmak istiyorum." dedi.

Batalla daha sonra 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursaspor, Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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