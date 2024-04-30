Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesi Bursaspor'un maskotu oldu - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesi Bursaspor'un maskotu oldu

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Bursaspor'un maskotu Bursa Hayvanat Bahçesi'nde görücüye çıktı. Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yeni üye olarak gelen Amerikan Alligatörü timsah, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağırlığı 235 kilograma ulaşan ve uzunluğu 2 metre 30 santimetre olan timsah haftada bir kez 5 kilograma yakın et tüketiyor. Hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çeken timsah, Bursa halkı tarafından da sevildi.

30.04.2024 11:21
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesi Bursaspor'un maskotu oldu

Bursaspor'un maskotu Bursa Hayvanat Bahçesi'nde görücüye çıktı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni misafiri timsah oldu

Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yeni üye

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni misafiri 30 yaşındaki Amerikan cinsi bir timsah oldu. Darıca Hayvanat Bahçesi'nden gelen Amerikan Alligatörü timsah, geldiği ilk günden itibaren her yaştan ilgi gördü. Bursaspor'un simgesi ile özdeşleşen timsah hem ürkütüyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

Ağırlığı 235 kilograma ulaşan ve uzunluğu 2 metre 30 santimetre olan timsah haftada bir kez 5 kilograma yakın et tüketiyor. Genellikle hareketsiz duran Amerikan Alligatörü timsah, görmeye gelen ziyaretçiler tarafından maket sanılıyor. Onu gören ziyaretçilerse hayretler içerisinde kalıp hemen cep telefonlarına sarılıyor. Bakıcıları tarafından sık sık kontrol edilen timsahın en sevdiği faaliyet beslenmenin yanında güneşlenmek ve suya girmek oluyor.

Hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çektiğini söyleyen Bursa Hayvanat Bahçesi bakıcısı Önder Sevim; "Cinsi Amerikan Alligatörü, yaklaşık 30 yaşında. Haftada bir kez 5 kilograma yakın et tüketiyor. 6 ay önce bahçemize geldi. Görüşe çıktığı ilk andan bu yana hem çocukların hem de büyüklerin çok ilgisini çekti. Genellikle hareketsiz kalmasından dolayı bazı insanlar maket zannediyor. Doğadaki ömrü 25 yıl civarında ama hayvanat bahçelerinde bu süre daha da uzuyor. Buranın bakım şartları ile birlikte hayvanlar daha uzun yaşıyor" dedi.

Amerikan Alligatörü'nün 1967 yılında nesli tükenmekte olan hayvanlar sınıfına alındığını belirten Sevim, "Gerçekten yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde şu an listeden çıkmak üzere. Bursaspor'umuzun simgesi, bizde Bursa'ya böyle bir şey kazandırdık. Bursa halkının çok hoşuna gitti. Çocuklar başından ayrılmıyor desem yeridir. Aksine bir de büyüklerin de çok hoşuna gidiyor. Birçok kimse hayatında ilk kez görüyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyesi Bursaspor'un maskotu oldu - Son Dakika

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