Bursluluk Sınavı Giriş Yerleri Açıklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26 Nisan'daki Bursluluk Sınavı için giriş belgeleri e-Okul'da erişime sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine sunuldu.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 sorunun yöneltileceği sınav, 100 dakika sürecek.

Kaynak: AA

E-Okul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 20:55:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.