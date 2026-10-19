BURULAŞ günde 800 binden fazla kişinin kullandığı araçlarda hijyen temizliği yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BURULAŞ günde 800 binden fazla kişinin kullandığı araçlarda hijyen temizliği yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BURULAŞ günde 800 binden fazla kişinin kullandığı araçlarda hijyen temizliği yapıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsim geçişinde artan bulaşma riskine karşı BURULAŞ'ın toplu taşıma araçlarında hijyen temizliği yaptığını açıkladı. Günde 800 binden fazla kişinin kullandığı araçlarda BUDO, BURSARAY, otobüs, terminal ve raylı hatlar da temizleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevsim geçişiyle birlikte artış gösteren bulaşma riskine karşı toplu taşıma araçlarında hijyen odaklı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik standartlarını korumak ve vatandaşların sağlığını gözetmek amacıyla Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) ekipleri tarafından günde 800 binden fazla kişinin kullandığı toplu taşıma araçlarında temizlik çalışması yapılıyor.

Bu kapsamda BUDO deniz otobüsleri, BURSARAY araçları, belediye otobüsleri, terminal alanları ve raylı sistem hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Yolcuların sıklıkla temas ettiği koltuklar, tutunma noktaları, kapılar ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlenirken, araçların dış temizliğine de özen gösteriliyor.

Özellikle yolcu hareketliliğinin yoğun olduğu noktalarda bulaş riskini en aza indirecek çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdüren ekipler, ulaşım araçlarının yanı sıra istasyon ve terminal alanlarında da detaylı temizlik işlemleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir BelediyesiBelediyeUlaşımSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı Topukları bıçakla kesildi Kıbrıslı Türk gence kan donduran saldırı! Topukları bıçakla kesildi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Türklere iş fırsatı sunan ülke Maaşlar 1 milyon TL’yi aşıyor Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor
15:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri Yarın açıklanacak
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri! Yarın açıklanacak
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 16:00:41. #7.12#
SON DAKİKA: BURULAŞ günde 800 binden fazla kişinin kullandığı araçlarda hijyen temizliği yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei