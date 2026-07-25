BURULAŞ, araçların bakım ve onarımını öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor: Bu yılki tasarruf 24 milyon TL'nin üzerinde - Son Dakika
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BURULAŞ, araçların bakım ve onarımını öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor: Bu yılki tasarruf 24 milyon TL'nin üzerinde

BURULAŞ, araçların bakım ve onarımını öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor: Bu yılki tasarruf 24 milyon TL\'nin üzerinde
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Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, toplu taşıma araçlarının bakım ve onarımını kendi bünyesinde gerçekleştirerek hem güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunuyor hem de bu yıl 24 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlıyor.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, toplu taşıma araçlarının bakım ve onarımını kendi bünyesinde gerçekleştirerek hem güvenli ve kesintisiz ulaşım hizmeti sunuyor hem de tasarruf sağlıyor. Bu yıl BURULAŞ ekipleri tarafından 50 motor, 47 şanzıman ve 27 diferansiyel revizyonu ile yaklaşık 300 elektrik ve fren sistemi onarımı gerçekleştirildi. Çalışmalar ile kurum bütçesinde 24 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandığı belirtildi.

BURULAŞ, toplu ulaşımda hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda alanında uzman teknik ekipler, tam donanıma sahip atölyelerde araçların bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Uygulama, hem toplu taşıma hizmetinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlıyor hem de hizmet alımı ve parça tedarikinde dışa bağımlılığı azaltıyor.

24 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE TASARRUF

2026 yılı itibarıyla BURULAŞ ekipleri tarafından 50 motor, 47 şanzıman ve 27 diferansiyel revizyonu ile yaklaşık 300 elektrik ve fren sistemi onarımı gerçekleştirildi. Çalışmalar ile kurum bütçesinde 24 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandığı belirtildi. BURULAŞ ekipleri, periyodik olarak araçların mekanik, elektrik, lastik ve karoseri bakımlarını gerçekleştiriyor. Düzenli yapılan teknik kontrollerle lastiklerde yanak kesiği, balon oluşumu veya aşınma gibi toplu taşımada güvenliği riske atacak olumsuzluklar önceden belirleniyor. Araçlarda kullanılan tüm lastikler, kendilerine özel dijital sicil kartları üzerinden takip edilerek kullanım ömrü ve bakım süreçleri kayıt altına alınıyor. Mevsim geçişlerinde iklim şartlarına uygun olarak yaz ve kış lastiği değişimleri de zamanında gerçekleştiriliyor. BURULAŞ ekipleri, araçlarda klima denetimleri gerçekleştirerek tespit edilen arızaların giderilmesi için bakım ve onarım desteği sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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