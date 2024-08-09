Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları kadınlar 50 kilogram boksta, Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu Çin'li rakibi Wu Yu'ya 4-1'lik skorla mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.
Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 50 kilo çeyrek final müsabakasında Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Milli boksör Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında ise Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükselme başarısı göstermişti.
Final maçında Çin'li rakibi Wu Yu ile karşılaşan Çakıroğlu 4-1'lik skorla mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
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