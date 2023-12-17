Büşra Kayıkçı\'nın yeni albümü \'Places\' tanıtıldı

Besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı, "Places" adlı yeni albümünün tanıtım konserini Salon İKSV'de gerçekleştirdi.

Konserde Kayıkçı, Kovid-19 salgını sırasında bestelerini yazdığı aynı zamanda "Mekanlar" anlamını taşıyan yeni albümünden eserleri beğeniye sundu.

Kayıkçı, sahnede yaptığı konuşmada albümde günlerce üzerinde çalıştığı şarkılar olduğunu belirterek, "Tabii işin arka planını da bildiğim için bir kıyas var. 'Neden bu' diyorum ama bir yandan da anlayabiliyorum." dedi.

İlham aldığı noktalara değinen Kayıkçı, zeytin ağaçlarının ana mekanlarından birisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendimi bildim bileli yazları Çanakkale'ye gidiyoruz. Fakat oralı değiliz. Ama 'nerelisin' diye sorduklarında bazen 'Çanakkaleliyim' diyesim çok geliyor. Zeytin ağaçları bana çok müthiş bir huzur veriyor. Sanki bilge bir insandan nasihat dinliyormuşum gibi hissediyorum. Zaten araştırdığımda gördüm ki en az 500, bin yıllık zeytin ağaçları oluyormuş. Gerçekten de bilge bir ağaç aslında. Müthiş bir hafıza taşıyor düşündüğünüzde."

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konser, arasız yaklaşık 1,5 saat sürdü.